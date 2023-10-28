Кредитные каникулы: более 5000 казахстанских солдат-срочников получили отсрочку

Более 5000 солдат-срочников получили кредитные каникулы на время службы в армии. По данным Министерства обороны, общая сумма их займов и микрокредитов составляет 1,4 млрд тенге, сообщает informburo.kz

Пресс-секретарь ведомства Руслан Жангулин сообщил, что в основном это потребительские кредиты, в том числе на покупку техники, смартфонов и гаджетов.

«В рамках договора с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка для солдат срочной службы объявили кредитные каникулы. Мы напрямую ведём работу с банками второго уровня и микрофинансовыми организациями через агентство. На сегодняшний день более 5000 солдат получили отсрочки по кредитам на 1,4 млрд тенге. Ранее часто случалось так, что когда солдаты отправлялись отдать долг родине, вставал вопрос о кредитах, то есть – кто их будет платить, приходили дополнительные штрафы и так далее», – добавил Руслан Жангулин во время брифинга в СЦК.

Также в Минобороны сообщили, что в этом году в специальном конкурсном отборе приняли участие более 29 тысяч солдат весеннего и осеннего призывов 2022 года. Из них 3000 получили право на бесплатное обучение в вузах, в том числе 350 – в военных учебных заведениях страны.

«Если до сегодняшнего дня бесплатное обучение обеспечивалось за счёт вузов, то с 2024 года, после закрепления нормы в законе, эта категория граждан будет получать грант государства. Эта новация гарантирует им получение стипендии и общежития. Гражданам, поступающим в вузы после армии, места в общежитиях будут предоставлять в приоритетном порядке. Причём это касается студентов, которые обучаются как на бесплатной, так и на платной основе», – заметил руководитель аппарата Минобороны Ербол Кумарбекулы.

С сентября этого года более 600 человек из весеннего призыва 2022 года, получив образовательные льготы, уже начали обучение в вузах. По словам представителей министерства, наибольший интерес у претендентов на льготное обучение вызывают Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Гумилёва, Astana IT University, Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова.

«С 2024 года отслужившие в армии молодые люди смогут поступить в вузы пограничной службы КНБ и Национальной гвардии. Ведётся также работа по поступлению в вуз Министерства по чрезвычайным ситуациям», – заключили в Минобороны.

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