Казахстан ужесточил доступ к новым займам: с 24 ноября вступают в силу изменения Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает LS. Поправки внесены в постановление Нацбанка о правилах риск-менеджмента для банков второго уровня и филиалов банков-нерезидентов.
Главное нововведение — снижение порога коэффициента долговой нагрузки (КДН) для заемщиков с просрочкой свыше 90 дней за последние 12 месяцев: с 0,5 до 0,25. Мера призвана ограничить чрезмерные обязательства и снизить риск повторного дефолта.
Также вводятся ограничения на выдачу беззалоговых потребительских кредитов при наличии хотя бы одного из условий:
- есть просрочка по банковским займам более 30 календарных дней и/или по микрокредитам — более 1 дня;
- в течение последних 36 месяцев полностью прощалась задолженность по основному долгу и/или вознаграждению (начиная с 1 июля 2025 года);
- за последние 12 месяцев проводилась реструктуризация, которая не привела к надлежащему исполнению обязательств.
Регулятор рассчитывает, что меры сократят закредитованность и усилят платежную дисциплину заемщиков.
