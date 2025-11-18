Казахстан ужесточил доступ к новым займам: с 24 ноября вступают в силу изменения Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает LS. Поправки внесены в постановление Нацбанка о правилах риск-менеджмента для банков второго уровня и филиалов банков-нерезидентов.

Главное нововведение — снижение порога коэффициента долговой нагрузки (КДН) для заемщиков с просрочкой свыше 90 дней за последние 12 месяцев: с 0,5 до 0,25. Мера призвана ограничить чрезмерные обязательства и снизить риск повторного дефолта.

Также вводятся ограничения на выдачу беззалоговых потребительских кредитов при наличии хотя бы одного из условий:

есть просрочка по банковским займам более 30 календарных дней и/или по микрокредитам — более 1 дня;

в течение последних 36 месяцев полностью прощалась задолженность по основному долгу и/или вознаграждению (начиная с 1 июля 2025 года);

за последние 12 месяцев проводилась реструктуризация, которая не привела к надлежащему исполнению обязательств.

Регулятор рассчитывает, что меры сократят закредитованность и усилят платежную дисциплину заемщиков.

