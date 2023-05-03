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Кредитование для женщин. Стартует прием заявок по жилищной программе «Ұмай» в Казахстане

В этом году на кредитование гендерного продукта будет направлено 15,6 млрд тенге. Эти средства в рамках третьего транша выделяет Азиатский банк развития. Именно с ним Отбасы банк реализует совместный проект – программу «Ұмай».

По условиям АБР, на Астану, Алматы, Актау и Атырау планируется выделить не более 40% займов или порядка 200 кредитов.

60% займов будет выдано жительницам областей и небольших городов. Это сделано для того, чтобы поддержать казахстанских женщин именно с регионов и избежать диспропорции в кредитовании.
Всего за время сотрудничества АБР выделил заемные средства в размере 38 млрд тенге для реализации гендерного проекта. В 2021 году, когда только стартовала женская программа «Ұмай», в рамках первого транша в размере 8,4 млрд тенге займы смогли получить 954 казахстанские женщины. В 2022 году было выделено 14 млрд тенге. На эти средства приобрели жилье и отметили новоселье 1 119 жительниц Казахстана.

Максимальная стоимость приобретаемого жилья по программе «Ұмай» равна 30 млн тенге включительно. Процентная ставка в этом году составит 14,4% (ГЭСВ – от 15,4%) с последующим понижением до 3,5% — 5% (ГЭСВ от 3,6%).

Срок займа по ипотеке «Ұмай» составляет от 6 месяцев до 25 лет. При этом нет ограничений в выборе жилья. Займы для женщин выдаются для покупки как первичного, так и вторичного жилья, в том числе и по договору долевого участия. По «Ұмай» также можно взять заем на ремонт в размере до 3,7 млн тенге включительно.

Если у потенциальной заемщицы ежемесячный доход семьи не превышает 550 000 тенге, то она по программе «Ұмай» может получить кредит при наличии всего 15% первоначального взноса. Если доход составляет от 550 001 тенге до 640 000 тенге, то заем можно получить при наличии 20% от стоимости жилья.

«По уровню дохода, программа «Ұмай» предназначена для женщин с более высокой зарплатой, которые покупают не первое жилье, как в государственных программах, а второе или третье жилье. В этом году, мы совместно с АБР решили, что в программе «Ұмай» смогут участвовать и те женщины, чей доход не превышает 200 000 тенге. Если они пройдут платежеспособность, то также смогут получить кредит с минимальным первоначальным взносом от 15%. Для них мы планируем выдать порядка 20% от общего количество займов в рамках выделенных средств», — пояснила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Оформить заем по программе «Ұмай» можно будет онлайн на портале otbasybank.kz, в отделениях, либо консультационных центрах банка.

На сегодня в Отбасы банке почти 1,5 млн депозитов или 68% от общего числа действующих сберегательных счетов открыто женщинами. Преобладает число женщин и среди заёмщиков банка (54,7%). Основной возраст, в котором представительницы женского пола берут кредит на покупку квартиры или дома — 36-45 лет. Обычно срок займа составляет 10 лет. Средняя сумма кредита в Отбасы банке у женщин — 11 млн тенге.

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