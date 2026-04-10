Кредиты пересчитают: как изменятся условия для казахстанцев

В Казахстане рассматривают возможность введения категорий по коэффициенту долга к доходам (КДД). Об этом сообщил заместитель председателя Национальный банк Казахстана Акылжан Баймагамбетов, передает LS.

По его словам, сейчас вопрос внедрения КДД активно обсуждается с банками второго уровня и другими участниками финансового рынка. Предполагается, что показатель может применяться как в целом по клиенту, так и отдельно по видам кредитов — беззалоговым, ипотечным и обеспеченным (например, автокредитам).

Рассматривается вариант введения так называемых сублимитов КДД — как сразу по всем категориям займов, так и по отдельным из них.

Ожидается, что окончательное решение по внедрению КДД будет принято до 1 июля текущего года.

Ранее в Нацбанке поясняли, что новый показатель направлен на сдерживание роста потребительского кредитования и снижение финансовых рисков. Как и действующий коэффициент долговой нагрузки, он будет рассчитываться до выдачи кредита.

КДД отражает соотношение общей задолженности заемщика — с учётом всех действующих займов и планируемого кредита — к его годовому доходу. Это позволяет банкам оценивать способность клиента обслуживать свои обязательства в долгосрочной перспективе.

Отмечается, что данный показатель был введён в регуляторную практику ещё в августе 2024 года, однако пока не является обязательным при выдаче кредитов.

