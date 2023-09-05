Кредиты под 2,5%: молодёжь сможет использовать деньги на счетах в качестве залога

Агрокредитная Корпорация расширила перечень видов принимаемого залогового имущества для льготного микрокредитования молодежи под 2,5% годовых, передает informburo.kz

Так, в качестве залогового обеспечения дополнительно принимаются:

денежные средства, размещенные на счетах в банках второго уровня;

недвижимое имущество в городах республиканского значения, областного значения, в районных центрах, городах областного и районного подчинения, а также в сёлах и сельских населённых пунктах;

земельные участки сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности/на праве первичного долгосрочного возмездного землепользования (аренды) (пашни);

земельные участки с инфраструктурой обводнения и ограждения пастбищ;

земельные участки для ведения садоводства;

специализированная техника.

Ранее в качестве залога на открытие кредита принималось только движимое и недвижимое имущество.

Микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 года до 35 лет при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Размер микрокредита составляет до 5 млн тенге, с максимальным сроком до 5 лет (на любые цели), до 7 лет (для сферы животноводства).

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