Кредиты под 2,5%: молодёжь сможет использовать деньги на счетах в качестве залога

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Агрокредитная Корпорация расширила перечень видов принимаемого залогового имущества для льготного микрокредитования молодежи под 2,5% годовых, передает informburo.kz
Так, в качестве залогового обеспечения дополнительно принимаются:
- денежные средства, размещенные на счетах в банках второго уровня;
- недвижимое имущество в городах республиканского значения, областного значения, в районных центрах, городах областного и районного подчинения, а также в сёлах и сельских населённых пунктах;
- земельные участки сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности/на праве первичного долгосрочного возмездного землепользования (аренды) (пашни);
- земельные участки с инфраструктурой обводнения и ограждения пастбищ;
- земельные участки для ведения садоводства;
- специализированная техника.
Ранее в качестве залога на открытие кредита принималось только движимое и недвижимое имущество.
Микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 года до 35 лет при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Размер микрокредита составляет до 5 млн тенге, с максимальным сроком до 5 лет (на любые цели), до 7 лет (для сферы животноводства).