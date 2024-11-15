Кредиты под контроль: кому теперь сложнее получить заем в Казахстане

В Казахстане ужесточают правила выдачи потребительских кредитов и усиливают контроль за долговой нагрузкой граждан. Новые меры уже начали действовать и затронут как банки, так и микрофинансовые организации, сообщает zakon.kz

Просрочка — повод для отказа

С 19 марта вступили в силу обновлённые требования к заемщикам. Теперь банки могут отказать в новом кредите уже при просрочке свыше 30 дней — раньше этот порог составлял 90 дней.

Для микрофинансовых организаций правила ещё строже: кредит не выдадут, если просрочка превышает хотя бы один день.

Также внедрены дополнительные меры защиты:

— «период охлаждения» при онлайн-займах

— обязательная биометрическая идентификация клиентов

Таким образом, регулятор пытается сократить число рискованных заемщиков и остановить практику, когда новые кредиты берутся для погашения старых.

Новые инструменты контроля

В 2026 году вводятся три дополнительных механизма регулирования.

Первый — контрциклический буфер капитала. Банки будут обязаны увеличивать запас капитала на 2%, если активно выдают потребительские кредиты.

Второй — ограничение совокупного долга. Национальный банк установит пределы, сколько человек может занимать в зависимости от своего годового дохода. Причём лимиты могут различаться для ипотеки, автокредитов и беззалоговых займов.

Третий — ужесточение требований к доходам. В перспективе банки будут учитывать только подтверждённые источники дохода. Введение этой нормы обсуждается и может быть перенесено на 2027 год.

Рассрочки приравняют к кредитам

Отдельное внимание уделяется рассрочкам, которые активно предлагают маркетплейсы и магазины.

Регулятор планирует признать их полноценными кредитными продуктами. Это означает, что такие обязательства будут учитываться при расчёте общей долговой нагрузки заемщика.

Рынок уже начали сдерживать

Часть ограничений была введена ещё в 2025 году. Среди них:

— запрет на кредиты сроком более 5 лет

— повышение требований к капиталу по беззалоговым займам

— внедрение показателя дефолт-рейта для банков

Если доля проблемных кредитов растёт, финансовые организации вынуждены ужесточать выдачу займов.

Кому теперь чаще будут отказывать

Новые правила формируют более жёсткий отбор клиентов. В зоне риска:

— заемщики даже с небольшой просрочкой

— люди с высокой долговой нагрузкой

— клиенты без подтверждённого дохода

— те, кто берёт кредиты в разных организациях

Банки переходят от массовой выдачи к более точечной работе с клиентами.

Риски для экономики

Финансовые аналитики предупреждают: чрезмерное ужесточение может ударить по экономике.

Потребительское кредитование остаётся важной её частью. Ранее этот сегмент рос почти на 30% в год, однако после введения ограничений темпы снизились до 6–7%.

Эксперты отмечают: если доступ к займам сильно сократится, это может привести к снижению продаж, а затем затронуть логистику и сферу услуг.

При этом государство стремится сместить акцент с кредитования населения на поддержку бизнеса. Однако полностью отказываться от потребкредитов нельзя — важно сохранить баланс.

Фактор привычек

Отдельно эксперты говорят о так называемом «культурном коде». Многие казахстанцы берут кредиты не на базовые нужды, а на праздники, свадьбы или покупку техники.

Повышение финансовой грамотности может изменить ситуацию, но не мгновенно. Поэтому при реформировании системы важно учитывать поведение самих заемщиков.

