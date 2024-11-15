Кредиты под контроль: кому теперь сложнее получить заем в Казахстане

В Казахстане ужесточают правила выдачи потребительских кредитов и усиливают контроль за долговой нагрузкой граждан. Новые меры уже начали действовать и затронут как банки, так и микрофинансовые организации, сообщает zakon.kz
Просрочка — повод для отказа
С 19 марта вступили в силу обновлённые требования к заемщикам. Теперь банки могут отказать в новом кредите уже при просрочке свыше 30 дней — раньше этот порог составлял 90 дней.
Для микрофинансовых организаций правила ещё строже: кредит не выдадут, если просрочка превышает хотя бы один день.
Также внедрены дополнительные меры защиты:
— «период охлаждения» при онлайн-займах
— обязательная биометрическая идентификация клиентов
Таким образом, регулятор пытается сократить число рискованных заемщиков и остановить практику, когда новые кредиты берутся для погашения старых.
Новые инструменты контроля
В 2026 году вводятся три дополнительных механизма регулирования.
Первый — контрциклический буфер капитала. Банки будут обязаны увеличивать запас капитала на 2%, если активно выдают потребительские кредиты.
Второй — ограничение совокупного долга. Национальный банк установит пределы, сколько человек может занимать в зависимости от своего годового дохода. Причём лимиты могут различаться для ипотеки, автокредитов и беззалоговых займов.
Третий — ужесточение требований к доходам. В перспективе банки будут учитывать только подтверждённые источники дохода. Введение этой нормы обсуждается и может быть перенесено на 2027 год.
Рассрочки приравняют к кредитам
Отдельное внимание уделяется рассрочкам, которые активно предлагают маркетплейсы и магазины.
Регулятор планирует признать их полноценными кредитными продуктами. Это означает, что такие обязательства будут учитываться при расчёте общей долговой нагрузки заемщика.
Рынок уже начали сдерживать
Часть ограничений была введена ещё в 2025 году. Среди них:
— запрет на кредиты сроком более 5 лет
— повышение требований к капиталу по беззалоговым займам
— внедрение показателя дефолт-рейта для банков
Если доля проблемных кредитов растёт, финансовые организации вынуждены ужесточать выдачу займов.
Кому теперь чаще будут отказывать
Новые правила формируют более жёсткий отбор клиентов. В зоне риска:
— заемщики даже с небольшой просрочкой
— люди с высокой долговой нагрузкой
— клиенты без подтверждённого дохода
— те, кто берёт кредиты в разных организациях
Банки переходят от массовой выдачи к более точечной работе с клиентами.
Риски для экономики
Финансовые аналитики предупреждают: чрезмерное ужесточение может ударить по экономике.
Потребительское кредитование остаётся важной её частью. Ранее этот сегмент рос почти на 30% в год, однако после введения ограничений темпы снизились до 6–7%.
Эксперты отмечают: если доступ к займам сильно сократится, это может привести к снижению продаж, а затем затронуть логистику и сферу услуг.
При этом государство стремится сместить акцент с кредитования населения на поддержку бизнеса. Однако полностью отказываться от потребкредитов нельзя — важно сохранить баланс.
Фактор привычек
Отдельно эксперты говорят о так называемом «культурном коде». Многие казахстанцы берут кредиты не на базовые нужды, а на праздники, свадьбы или покупку техники.
Повышение финансовой грамотности может изменить ситуацию, но не мгновенно. Поэтому при реформировании системы важно учитывать поведение самих заемщиков.
