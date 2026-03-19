С 19 марта в Казахстане вступают в силу новые требования к банкам второго уровня. Изменения затрагивают как условия хранения средств на счетах, так и порядок выдачи потребительских кредитов.

Ограничение по вознаграждению на счетах

Теперь банки смогут начислять вознаграждение по средствам на текущих счетах не выше 1% годовых. При этом проценты будут выплачиваться строго в соответствии с условиями, прописанными в договоре с клиентом.

Кредиты с просрочкой — под запретом

Вводятся новые ограничения на выдачу потребительских займов. Банкам запрещено предоставлять кредиты гражданам, у которых есть просроченная задолженность по кредиту или микрозайму более 30 дней.

Исключение составляют случаи рефинансирования — если новый займ оформляется для снижения процентной ставки, уменьшения платежей или полного списания неустойки.

Биометрия и новые правила оформления

При оформлении онлайн-кредита без залога теперь обязательно потребуется биометрическая идентификация клиента.

Личное присутствие в банке потребуется только в случае, если сумма займа превышает 150 МРП (около 648,7 тысячи тенге).

Деньги не выдадут сразу

Также банки не смогут мгновенно выдавать одобренные кредиты. После одобрения заявки должно пройти не менее 24 часов, после чего клиент обязан подтвердить своё согласие на получение займа.

Когда ограничения не действуют

В ряде случаев новые правила применяться не будут:

если деньги направляются напрямую продавцу за товар или услугу

при погашении другого кредита в этом же банке

при использовании кредитной карты в пределах лимита до 150 МРП

если средства идут на оплату налогов, штрафов и других обязательных платежей

