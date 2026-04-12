Кредиты под замком: банки массово отказывают казахстанцам

В Казахстане оформить новый кредит становится всё труднее: даже незначительная просрочка может фактически закрыть доступ к займам. Банки и микрофинансовые организации усилили требования к заемщикам на фоне реформ рынка задолженности, сообщает inbusiness.kz.

До 1 мая 2026 года финансовые организации и коллекторы обязаны работать с проблемными займами физических лиц исключительно через реструктуризацию. Продажа долгов третьим лицам временно запрещена — кредиторы должны урегулировать вопросы напрямую с клиентами.

Как отметила первый заместитель председателя Совета Ассоциации финансистов Казахстана Ирина Кушнарева, за время действия этих ограничений внедрены дополнительные меры защиты заемщиков.

«Применяются стандартные инструменты: увеличение срока кредита с уменьшением ежемесячных платежей, а также списание штрафов и пеней. Это снижает нагрузку и мотивирует заемщика к погашению. При этом механизм полного взыскания сохраняется, если реструктуризация нецелесообразна», — пояснила она.

При этом новые правила планируют закрепить на постоянной основе: в будущем продажа задолженности будет возможна только при просрочке более 24 месяцев. Уже сейчас банки и МФО адаптируются к этим условиям, оставляя долги на балансе и привлекая коллекторов в качестве сервисных партнеров.

Одним из ключевых последствий стало снижение доступности кредитов. По данным Ассоциации финансистов Казахстана, уровень одобрения заявок населения сократился до 23,8%. Теперь получить заем практически невозможно при наличии даже однодневной просрочки в МФО или от 30 дней — в банках.

«Такие меры фактически ликвидировали практику “кредитного шопинга”, когда один заем погашается за счет другого», — подчеркнула Кушнарева.

Изменения затронули и рынок взыскания. По данным Нацбанка на 1 января 2026 года, в Казахстане зарегистрировано 191 коллекторское агентство, из которых 118 работают по агентской модели — без выкупа долгов.

Объем задолженности, находящейся в работе по этой схеме, достиг 950,5 млрд тенге, тогда как портфель выкупленных долгов сократился до 665,8 млрд тенге — почти на 30%. При этом объем займов, переданных коллекторам, за год вырос на 36%.

Серьезные трансформации происходят и в секторе МФО. Ранее они могли снижать долю проблемных займов за счет их продажи, однако теперь этот инструмент временно недоступен.

«У микрофинансовых организаций остается два пути: списание задолженности или пересмотр бизнес-модели. В целом сокращение числа игроков с рискованными практиками можно считать положительным эффектом для рынка», — добавила Кушнарева.

Несмотря на акцент на реструктуризацию, кредиторы продолжают использовать и юридические способы взыскания — в частности, растет количество обращений к нотариусам за исполнительными надписями.

В Ассоциации финансистов при этом не ожидают резких изменений после завершения моратория: по оценкам экспертов, массового возврата к продаже долгов не произойдет, а новая модель работы закрепится как долгосрочная.

