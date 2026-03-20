С 19 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в закон «О банках и банковской деятельности», которые существенно ужесточают правила потребительского кредитования.

Теперь получить рассрочку или оформить кредит станет сложнее: банки больше не смогут игнорировать даже небольшие просрочки по платежам, сообщает digitalbusiness.kz.

Просрочка — уже через 30 дней стоп-кредит

Одно из ключевых нововведений касается дисциплины заёмщиков. Если ранее ограничение действовало при просрочке свыше 90 дней, то теперь этот срок сокращён до 30 дней.

Согласно обновлённой норме, банки не вправе выдавать займы физическим лицам, имеющим просроченную задолженность по кредиту или микрозайму более 30 календарных дней. Исключение предусмотрено только для случаев рефинансирования на более выгодных условиях.

Это означает, что даже небольшая задержка по выплатам может привести к отказу в оформлении нового кредита — например, при покупке техники в рассрочку прямо в магазине.

Сколько казахстанцев уже с долгами

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, в стране насчитывается значительное число заёмщиков с проблемными кредитами.

Так, среди 847 тысяч казахстанцев в возрасте от 18 до 21 года более 136 тысяч уже имеют займы в микрофинансовых организациях. При этом у 18,6 тысячи из них (13,7%) просрочка превышает 90 дней.

В целом по стране около 500 тысяч человек имеют проблемные кредиты в банках, ещё порядка 350 тысяч — в микрофинансовых организациях.

