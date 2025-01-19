Костанайские спасатели обеспечили безопасность во время православных праздников.

Крещение Господне, один из главных православных праздников, прошел в Костанайской области без происшествий благодаря усилиям спасателей. В этот день тысячи верующих собрались у водоемов, чтобы совершить традиционные омовения в освященной воде, а спасатели обеспечивали их безопасность.

Перед праздником сотрудники ДЧС провели разъяснительные беседы с населением, напоминая о правилах безопасного поведения у воды и на льду. Жителям объясняли, как правильно погружаться в ледяную воду, чтобы избежать переохлаждения и других рисков.

В день праздника спасатели дежурили на всех основных местах крещенских купаний. Купели и проруби были оборудованы в соответствии с требованиями безопасности. Специальные посты были оснащены необходимыми средствами спасения, а также теплыми одеялами и горячими напитками для согревания.

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