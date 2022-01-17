Крещенские купания запретили в Казахстане

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК рассказали, можно ли проводить крещенские купания в Казахстане, передает zakon.kz.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и циркуляцией «омикрон-штамма», «дельта-штамма» и других штаммов коронавирусной инфекции, согласно постановлению главного госсанврача, на всей территории Республики Казахстан запрещено проводить массовые и религиозные мероприятия, в том числе крещенские купания, — сообщил официальный представитель КСЭК МЗ РК Ержан Байтанаев.

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления.

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