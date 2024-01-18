Крещенский сочельник 2024: приметы, что нельзя делать

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Крещение — один из главных христианских праздников со своими традициями и устоями. Мы знаем, что в этот день люди идут за святой водой и выстраиваются в очередь в купель, чтобы смыть грехи. Но есть приметы, о которых немногие говорят, поэтому мы решили вспомнить о них и рассказать, что можно и что нельзя делать на Крещение, а также как по погоде определить, каким будет этот год, сообщает ircity.ru
Что можно делать на Крещение
За литургией следует Великое водоосвящение, которое проводится в ночь на 19 января. Также освящают воду, ее называют крещенской. Считается, что она обладает особой целительной силой.
Этот день также считается отличным временем для того, чтобы сделать предложение — согласно примете, такой брак благословят на небесах. В народе даже есть пословица: «Крещенское рукобитье — к счастливой семье».
А еще в крещенскую ночь принято распахивать все двери и окна в доме — чтобы всё плохое ушло, а хорошее, наоборот, пришло.
Что нельзя делать на Крещение
Что нельзя делать 18 января 2024 года
- Нельзя пользоваться острыми предметами, так как это может принести несчастья.
- Запрещено заниматься рукоделием и уборкой.
- Нельзя спорить и ссориться — к беде.
- Получая в церкви воду, не рекомендуется думать о плохом, ругаться и сквернословить.
- Нельзя употреблять алкоголь.
А вот что точно нельзя делать — так это плакать, ведь, согласно приметам, кто рыдает в Крещение — весь год будет лить слезы.
Народные приметы на 18 января 2024 года
- Сильный ветер дует с юга — к сильным морозам.
- Сильная метель — урожай будет богатым.
- Погода на Масленицу будет такой же, как в Крещенский сочельник.
- Если полнолуние, то будет оттепель.
- Новолуние указывает на то, что крещенские морозы будут еще долго.
Окунание в прорубь
Многие считают, что окунание в прорубь в Крещение очищает от всех грехов. Однако это не так — в церкви напоминают, что грехи смываются в первую очередь покаянием. Только те, кто проходят исповедь и искренне стараются не грешить, получают прощение Бога.
В Храмах проходят Крещенские службы. Пройдут они и в храмах Костанайской области.