Кричал, что хочет утопиться. На льду озера в Костанайской области обнаружен мужчина

В отдел ДЧС Аулиекольского района поступило сообщение о том, что в райцентре, на льду озера «Учительское» находится человек.

По прибытию сотрудников на водоем, они обнаружили, что там находится 47-летний местный житель. Мужчина был в явно неадекватном состоянии, кричал, что хочет утопиться, уходя в глубь озера и не шел в контакт. На то, чтобы уговорить его приблизиться, ушло около получаса.

Только потом, сотрудники ДЧС смогли схватить его, и вытащить на берег. Выяснилось, что мужчина пребывал в наркотическом опьянении. С ним сотрудникам ДЧС пришлось проводить профилактическую беседу, после чего его передали полиции.

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