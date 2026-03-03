В Казахстане введены новые критерии, по которым физические лица могут подпадать под проверки по мобильным переводам. Об этом напомнил руководитель Управления государственных доходов Азамат Кожуков.

Предусмотрены три основных условия. Первое — поступления должны приходить от ста и более разных отправителей. Второе — переводы должны фиксироваться в течение трёх последовательных месяцев подряд. Третье — общая сумма поступлений за этот период должна превышать 12 минимальных заработных плат. На 2025 год это составляет 1 020 000 тенге.

«Если одновременно выполняются все три условия, физическое лицо может быть включено в перечень для проверки», — сказал Кожуков.

При этом уточняется, что под такие меры не подпадают родительские взносы, благотворительные сборы и другие аналогичные переводы, не связанные с предпринимательской деятельностью.

