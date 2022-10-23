Кривой шиномонтаж: ошибка, которую допускают на каждой сезонной «переобувке»

Сезон смены резины наступил: поздний вечер, взмыленный мастер, третья космическая скорость работ.

Естественно, в таком режиме невозможно сделать работу качественно, но порой «специалисты» совершают вопиющие ошибки. Какие, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Осень раскрасила окружающий мир яркими красками, прогноз погоды устремился к отрицательным величинам, автовладельцы смахнули пыль со стопки шин в гаражах. Скоро настанет черед менять летние шины на зимние и полгода наслаждаться шуршанием шипов по асфальту. И тут, естественно, очередь и стресс, мельтешение полуживых от свалившейся нагрузки мастеров и попытки «на глаз» увидеть некорректную работу.

Лишний раз напомним, что порядок и направление установки шин имеют значение, как, собственно, и сила затяжки болтов. Медная смазка — обязательно. Однако есть одна операция, о которой всегда «забывают». Дело в том, что в попытке принять 1000 машин вместо обычных пяти, многие шиномонтажки стараются сократить количество необходимых процедур до минимума. Дай волю, они бы и резину не перекидывали, а только чеки выбивали. Понятное дело, что две недели осенью и две недели весной год кормят, но надо ж и совесть иметь.

Во-первых, откровенно халтурят на балансировке, а также на затяжке болтов. Про динамометрический ключ приходится напоминать, потому что «надо идти, смотреть момент, еще раз делать круг вокруг автомобиля». Но этому отечественные автомобилисты уже научились, да и сама операция шиномонтажа по цене уже колышется в сегменте «премиальных» процедур. Второй важный пункт, который стараются избежать все шиномонтажники, это очистка ступицы и прилегающей площадки самого диска.

За время эксплуатации, особенно если владелец машины экономил на медной смазке, обе поверхности покрываются толстым слоем ржавчины и облетевшей краски, которые зачастую просто не дают поставить колеса ровно. А криво выставленные — это недотянутые болты, которые легко, на первом же яростном старте со светофора, могут быть вырваны. А тут уже и замена ступицы в лучшем случае, и авария — в худшем.

Поэтому при каждом сезонном шиномонтаже необходимо вежливо, но твердо напомнить мастеру о необходимости почистить — желательно не просто щеткой, а электрической шлифовальной машинкой — и площадку прилегания на ступице, и «обратную сторону» на диске. Эта процедура не слишком сильно усложнит, удорожит и удлинит по времени переобувку, но позволит впоследствии спокойно ездить все отведенные зимней резине полгода. Более того, снимет дополнительную нагрузку на элементы подвески: ныне запчасти стоят дорого, а бегать за ними — долго.

Не доверяете мастерам? Сделайте сами! Проводя томный вечер в гаражном кооперативе, можно вынести на свет божий зимние колеса, осмотреть их, а после и — чем черт не шутит — самостоятельно, размеренно и с чувством почистить диски от ржи и накипи. Дело грязное, но нужное.

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