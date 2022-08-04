Кривую разметку в Костанае обсуждает Казнет

На улице Дзержинского в городе Костанае была замечена кривая и прерывистая дорожная разметка, передает zakon.kz.

Фотографии распространились в Сети и вызвали возмущение пользователей.

На критику ответили в городском акимате.

«По информации отдела ЖКХ, подрядная организация, выполняющая разметку дорожного покрытия на улицах города Костаная, не производила работы по нанесению разметки по улице Дзержинского», — сообщает пресс-служба акимата Костаная.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.