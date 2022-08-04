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  3. Кривую разметку в Костанае обсуждает Казнет

Кривую разметку в Костанае обсуждает Казнет

Фото: скриншот видео

На улице Дзержинского в городе Костанае была замечена кривая и прерывистая дорожная разметка, передает zakon.kz.

Фотографии распространились в Сети и вызвали возмущение пользователей.

На критику ответили в городском акимате.

«По информации отдела ЖКХ, подрядная организация, выполняющая разметку дорожного покрытия на улицах города Костаная, не производила работы по нанесению разметки по улице Дзержинского», — сообщает пресс-служба акимата Костаная.

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