Как сообщил аким Костаная Марат Жундубаев, с 7 по 14 октября направлено на исполнение 33 жалобы на состояние дорожных знаков. В этом году в областном центре работает один подрядчик. Он занимается и изготовлением, и установкой.
Марат Жундубаев обратился к руководителю подрядной организации.
«Много нареканий по вашим знакам. Они кривые, косые. Вы за этим должны смотреть? Надписи уже не видно. Замена знаков идет долго. Знаки, это тоже одна из проблем в городе. Старые, ржавые… меняйте. Вы за это деньги получаете? Меняйте», — сказал аким Костаная.
Марат Жундубаев высказался по поводу монополизации в этой сфере.
«В следующем году надо посмотреть. У нас везде одни монополисты. Он — по знакам монополист, он — по освещению, «Тазалык» по мусору один монополист. Единственное у нас по очистке города пять подрядчиков. Вообще, пока у нас монополисты будут — сложно. Разметка у нас тоже…вообще нет никого. Почему местные никто не занимается? Приезжают из Астаны, потом начинают разметку производить в августе, сентябре. Бегаем за ними. То у них краски нет, то гастарбайтеры их убежали, которых они нанимают. Это тоже одни из особенностей наших государственных закупок», — заключил глава города.