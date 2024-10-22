Как сообщил аким Костаная Марат Жундубаев, с 7 по 14 октября направлено на исполнение 33 жалобы на состояние дорожных знаков. В этом году в областном центре работает один подрядчик. Он занимается и изготовлением, и установкой.

Марат Жундубаев обратился к руководителю подрядной организации.

«Много нареканий по вашим знакам. Они кривые, косые. Вы за этим должны смотреть? Надписи уже не видно. Замена знаков идет долго. Знаки, это тоже одна из проблем в городе. Старые, ржавые… меняйте. Вы за это деньги получаете? Меняйте», — сказал аким Костаная.

Марат Жундубаев высказался по поводу монополизации в этой сфере.

«В следующем году надо посмотреть. У нас везде одни монополисты. Он — по знакам монополист, он — по освещению, «Тазалык» по мусору один монополист. Единственное у нас по очистке города пять подрядчиков. Вообще, пока у нас монополисты будут — сложно. Разметка у нас тоже…вообще нет никого. Почему местные никто не занимается? Приезжают из Астаны, потом начинают разметку производить в августе, сентябре. Бегаем за ними. То у них краски нет, то гастарбайтеры их убежали, которых они нанимают. Это тоже одни из особенностей наших государственных закупок», — заключил глава города.

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