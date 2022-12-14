Кризис рынка жилья в 2023 году: мнение экспертов

Согласно прогнозам, в 2023 году рынок недвижимости Казахстана ждут непростые времена: снижение объёмов строительства, возможное банкротство застройщиков, рост цен на недвижимость.

На это повлияла общая экономическая ситуация, подорожание стройматериалов, снижение платёжеспособного спроса и отсутствие доступных ипотек.

Krisha.kz поговорила с экспертами о том, необходимо ли стимулирование рынка жилья и спроса, в каком виде и что для этого нужно делать.

Эксперты разошлись во мнениях:

— Государство больше не должно поддерживать строительный сектор, застройщики должны выплывать сами.

— Людям нужны квартиры, а значит, должна быть ипотека с господдержкой. Но сошлись в том, что:

— кризис отрасли на пороге;

— часть застройщиков может обанкротиться;

— покупатели должны особенно внимательно проверять застройщиков;

— более точную картину рынка мы увидим весной 2023 года.

«Сегодня нет необходимости дополнительно стимулировать предложение и спрос на рынке жилья. Благодаря долгой поддержке государства застройщики «нарастили жирок» и имеют все ресурсы для самостоятельного развития», — отметил экономист Эльдар Шамсутдинов.

Анализ бюджетной документации показывает, что на сегодня принято решение охладить жилищный сектор в 2023 году и уделить внимание инфраструктуре, в т. ч. коммунальному хозяйству. Сейчас нужно сосредоточиться на развитии инфраструктуры, строить коммуникации, школы, больницы. Самое время вкладывать в страну и её будущее, повышать комфорт в обслуживаемом регионе и таким образом создавать будущих клиентов.

Считаю, что предложения со стороны правительственных органов и бизнеса по жилищному строительству несут исключительно лоббистский характер и нацелены на перераспределение государственных денег без положительного эффекта для экономики и граждан Казахстана.

Время для экстенсивного роста, то есть количественного увеличения, подходит к концу. Нужно работать на будущее.

Полагаю, что большинство бизнесменов пока не видит для себя таких долгих горизонтов развития и будет застраивать территории в областях, например в Алматинской. Однако не во всех регионах это возможно.

В ближайшей перспективе высокие ожидания доходности у застройщиков приведут вначале к падению качества жилья и сокращению квадратуры. А после — к полной перезагрузке строительного сектора, где с высокой долей вероятности появятся эффективные участники рынка.

Кризис строительной отрасли уже очевиден. Застройщики не осознают или не готовы принять свою сменяемость. Настало время для эффективных компаний, способных работать на падающем в плане продаж рынке.

Могу сказать, что на падающем рынке можно и нужно работать. Высокая стоимость тенге — это временное явление, а глава государства уже озвучивал предложения для крупного бизнеса, в т. ч. для застройщиков.

«Если говорить о льготной игле, на которой, как считается, хотят сидеть застройщики, не считаю это таковым. У государства есть чёткая задача обеспечить население жильём. Сегодня его тотально не хватает. Нужно построить как минимум 200 млн кв. м. При этом следует учитывать естественный прирост населения и необходимость обновления ветхого жилого фонда. Это перспектива не на один год строительства, а минимум лет на пятнадцать. Плюс нужно запускать дополнительные меры по обеспечению застройщиков стройматериалами и оживлению спроса со стороны покупателей», — сообщил президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков.

Когда говорят о поддержке застройщиков, все представляют, видимо, что это условный олигарх, который кладёт деньги себе в карман. При этом никто не задумывается, что на стройках работает много людей: только на одном объекте минимум 600 человек. Также есть те, кто связан с этим рынком: ремонтные бригады, производители мебели, продавцы бытовой техники и т. д.

Почему застройщики настаивают на доступных ипотеках? Именно потому, что у нас большая часть людей не может купить себе жильё без них. Единственный вариант — это ипотека от государства или программы «Отбасы банка».

Государству нужно срочно вводить ипотеку для повышения платёжеспособного спроса. При этом она должна стимулировать исключительно тех застройщиков, кто работает в рамках закона о долевом участии в жилищном строительстве. Они должны первыми получать возможность продавать своё жильё, ускоренно оформлять разрешительные документы и иметь иные преференции, вплоть до ослабления налогового бремени.

Сейчас ситуация очень серьёзная, в том числе для крупных застройщиков. Говорить о том, что все выстоят и всё будет нормально, я не могу.

В текущей турбулентности я призываю всех казахстанцев перед покупкой квартиры в строящемся ЖК очень внимательно проверять разрешительные документы у застройщиков. Есть ли у него разрешение на привлечение денег дольщиков от акимата или гарантия от КЖК? Если этого нет, то крайне опасно вкладывать собственные деньги в такие проекты.

На мой взгляд, до апреля-мая все точки над i будут расставлены. Станет понятно, куда идёт рынок, кто уйдёт, кто останется. Если говорить о снижении стоимости жилья, то даже если существенно уменьшится спрос, то ожидать тотального понижения цен в следующем году не стоит, так как стоимость стройматериалов не уменьшается.

Думаю, что МИИР сейчас в целом занял выжидательную позицию, чтобы увидеть, что будет со строительным сектором в 2023 году, начнут ли компании сыпаться и только тогда выйдут с какой-то программой. Если начнётся череда дефолтов компаний, то государство будет вынуждено вмешаться, чтобы не прийти к ситуациям

2007-2008 и 2014-2015 гг., когда огромное количество дольщиков осталось без жилья.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.