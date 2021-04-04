Кризисный центр предложили создать в Костанайской области

Об институте семьи и сохранности традиций говорили на встрече в Костанайском районе. Альянс женских сил региона организовал диалоговую площадку, чтобы выяснить основные проблемы современной семьи на местах.

«В настоящее время наша самая главная задача – это формирование семейных ценностей. Это поддержка института семьи и брака. Вот с этой целью мы приехали к вам в Костанайский район , встречаемся с вами и сегодня будем обсуждать главную проблему: как сохранять и развивать семейные ценности»,- отметила Римма Бектурганова председатель координационного совета альянса женских сил.

Проблема института семьи на сегодня в числе актуальных. Причина тому — неутешительная статистика разводов. В Казахстане распадается каждая 5 семья. Как рассказала председатель ювенального суда области, в Костанайском районе за 2020 год распались 104 семьи из них 74 в судебном порядке.

«У нас порядка 3 лет в судебной системе действует проект семейный суд, который предусматривает, то что на стадии подготовки дел к судебному разбирательству с парами должны работать, работать психолог, судья как примиритель бороться за то, чтобы семью сохранить и, в крайнем случае принимать решения о расторжении брака и выносить такое решение»,- отметила Карлыгаш Шармухаметова председатель ювенального суда.



В Костанайском районе недотягивают до 1 года супружеской жизни 4,7% молодоженов. Наибольшее количество разводов — почти 40%, приходится на семьи, которые прожили в браке от 1 до 7 лет. Карлыгаш Шармухаметова отметила, что с проблемными семьями нужно работать. К примеру, в штате РАГСов и судов было бы неплохо иметь психолога, который будет помогать решать семейные конфликты.

«Для молодых основными проблемами в семейной жизни является неудавшаяся адаптация супругов друг к другу, неблагоприятные материальные условия , рождение ребенка, сложности и конфликты супружеской пары с родителями , психологическая неподготовленность супругов к браку, отсутствие собственного жилья и перспектив на его приобретение»,- сказала в своём докладе Айгуль Зайырбаева руководитель отдела РАГС Костанайского района.

Бытовое насилие — это тоже одна из актуальных проблем современных семей. Поэтому в Костанайском районе намерены в ближайшее время создать Кризисный центр для помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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