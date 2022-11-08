«Кровавая луна» 8 ноября: где ее смогут увидеть в Казахстане

kazpravda.kz
В момент затмения Солнце, Земля и Луна выстроятся на одной линии, поэтому земная тень накроет Луну и окрасит ее в багровый цвет. Отсюда и название – «Кровавая Луна», сообщает zakon.kz.
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Явление происходит нечасто, поэтому вызывает огромный интерес. Наблюдать его сможет большинство жителей планеты, пишет КТК.
В Казахстане затмение смогут увидеть во всех регионах, за исключением запада страны. Наслаждаться тем, как небесные светила сходятся воедино, можно будет начиная с 16:30 по времени Астаны. А чтобы увидеть картину во всех красках, астрономы советуют выехать за город.
«Кровавой Луне» приписывают мистические истории, но ученые советуют не верить ничему плохому и просто воспользоваться шансом и полюбоваться прекрасным явлением. Тем более что в следующий раз земляне смогут увидеть его только в марте 2025 года.
«Такие геофизические факторы, как показано медициной, к счастью, на нас не влияют. По крайней мере, на большинство людей, которые находятся в нормальном психоэмоциональном состоянии, поэтому успокойтесь. Не стоит накачивать себя еще и дополнительными какими-то обстоятельствами, стоит уловить момент и полюбоваться этим зрелищем», — сказал профессор кафедры физики Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева Андрей Солодовник.
Профессор также посоветовал сделать фотографии на фоне затмившейся Луны.
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