КРУ им. А. Байтурсынова подписал новый меморандум

Вчера в режиме онлайн состоялось подписание меморандума о сотрудничестве регионального университета с Арктическим государственным агротехнологическим университетом (АГАТУ, Россия).

АГАТУ — одно из ведущих учебных заведений на северо-востоке Российской Федерации, осуществляющий подготовку кадров с 1956 года по специальностям ветеринария, сельхозтехника, экономика.

Совместная работа между университетами была налажена ранее: КРУ и АГАТУ состоят в консорциуме проекта SAGRIS программы ERASMUS+ с 2019 года.

В этот раз университеты официально оформили свое партнерство в виде соглашения в области международного научного и творческого сотрудничества, которое включает организацию научных стажировок, программ академической мобильности.

Уже в следующем году университеты планируют ввести проект двудипломных образовательных программ с новым учебным заведением. А осенью будет проведено мероприятие в рамках программы академической мобильности студентов.

Для магистрантов и докторантов, обучающихся по направлению «Агрономия», будут предусмотрены научные стажировки в традиционном и дистанционном форма.

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