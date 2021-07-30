КРУ им. А. Байтурсынова подписал новый меморандум

Вчера в режиме онлайн состоялось подписание меморандума о сотрудничестве регионального университета с Арктическим государственным агротехнологическим университетом (АГАТУ, Россия).
АГАТУ — одно из ведущих учебных заведений на северо-востоке Российской Федерации, осуществляющий подготовку кадров с 1956 года по специальностям ветеринария, сельхозтехника, экономика.
Совместная работа между университетами была налажена ранее: КРУ и АГАТУ состоят в консорциуме проекта SAGRIS программы ERASMUS+ с 2019 года.
В этот раз университеты официально оформили свое партнерство в виде соглашения в области международного научного и творческого сотрудничества, которое включает организацию научных стажировок, программ академической мобильности.
Уже в следующем году университеты планируют ввести проект двудипломных образовательных программ с новым учебным заведением. А осенью будет проведено мероприятие в рамках программы академической мобильности студентов.
Для магистрантов и докторантов, обучающихся по направлению «Агрономия», будут предусмотрены научные стажировки в традиционном и дистанционном форма.
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