КРУ им. А. Байтурсынова в списке лидеров по результатам НТК

В начале июля прошло ежегодное национальное квалификационное тестирование выпускников педагогических специальностей

Проверка профессиональной пригодности будущих педагогов проходила в два потока, в электронном формате с помощью программного обеспечения, разработанным Национальным центром тестирования.

Всего в тестировании приняли участие более 28 тыс. выпускников из 67 ВУЗов страны, осуществляющих подготовку педагогических кадров.

По итогам рейтинга, составленного Министерством образования и науки РК Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова вошел в ТОП 10 ВУЗов-лидеров по результатам НКТ.

Стоит отметить, в этом году КРУ выпустил 794 студентов педагогического направления, из них 97% успешно сдали тестирование.

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