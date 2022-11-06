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Круглосуточный режим работы: как дорожники боролись с гололедом

На республиканских автодорогах Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей выпало большое количество осадков в виде дождя и снега, сообщает пресс-секретарь АО “НК “КазАвтоЖол”,
Стамгазиева Ляззат.

«Дорожники провели необходимые превентивные работы и обеспечили безопасный проезд. Таким образом, в ночь с 4 на 5 ноября на очистке дорог от снега, подсыпке противогололедного материала, а также на патрулировании было задействовано 144 ед. спец техники и 230 человек персонала. С момента начала непогоды было использовано 1 тыс. м3 противогололедного материала. На данный момент все дороги республиканского значения открыты. Дорожники продолжают работы в рамках зимнего содержания», — сообщила пресс-секретарь.

 

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