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Крупнейшая торговая сеть канцтоваров ввела ограничения на покупку бумаги

ura.news

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В социальных сетях казахстанцы отмечают, что наблюдают проблемы с приобретением офисной бумаги форматов А3 и А4.

Многие жалуются на то, что бумага сильно выросла в цене. При этом найти ее в магазинах тоже не очень легко, сообщает «Экспресс К».

Либо подскочила цена, либо бумаги вообще нет. Ладно, к росту цен уже привыкли, сейчас все дорожает. Но бумаги может не быть вовсе в магазине или ее отпускают с ограничениями. Дожили, — негодуют алматинцы.

В некоторых канцелярских магазинах отметили, что бумага в наличии есть, в других заявили о ее отсутствии.

К примеру, в популярной сети магазинов Abdi отметили, что офисная бумага доступна для покупки. Однако есть ограничения.

«Доводим до вашего сведения: у нас есть временное ограничение по бумаге А3 и А4 в рамках одной покупки с канцелярскими товарами. Для того чтобы заказать бумагу, закажите вместе на такую же сумму канцтовары. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении магазина.

Стоит отметить, что с острым дефицитом офисной бумаги столкнулись и жители некоторых городов России. Как пишут российские СМИ, стоимость обычной бумаги формата А4 в Санкт-Петербурге резко выросла — с 250–300 до 1 500–1 700 рублей.

Похожая ситуация наблюдается в Красноярске, Екатеринбурге, Петрозаводске, Челябинске и других городах России.

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