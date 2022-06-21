Крупнейшие работодатели Казахстана ищут сотрудников

Крупнейшие казахстанские работодатели примут участие в первой онлайн-ярмарке вакансий для молодежи.

С 27 по 29 июня на Электронной бирже труда HR-менеджеры казахстанских компаний будут презентовать свои организации и проводить собеседования с претендентами на имеющиеся вакантные места. Принять участие в ярмарке вакансий сможет каждый казахстанец в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом сообщает минтруда РК.

Для этого необходимо пройти регистрацию на портале Enbek.kz.

Чтобы зарегистрироваться надо нажать на баннер ярмарки на главной странице портала и подать заявку. Там же можно будет ознакомиться с правилами и программой участия в ярмарке.

На ярмарке вакансий работодатели проведут онлайн-презентацию и расскажут о своих компаниях, об условиях работы, открытых вакансиях, особенностях трудоустройства и многое другое.

Более 1300 вакансий на ярмарке представят компании, входящие в Евразийскую группу (ERG) и Республиканскую ассоциацию горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, «Kaspi.kz», АО «Народный Банк Казахстана», ТОО «Ernst & Young Kazakhstan», ТОО «Eurasia Group Kazakhstan», ТОО «Magnum Cash & Carry», ТОО «Первое кредитное бюро» и другие.

Каждый из участников при желании сможет откликнуться на имеющиеся у компаний вакансии и направить своё резюме. Также по предварительной заявке будет составлен список участников, которые пройдут онлайн-собеседование с HR-менеджером заинтересовавшей компании.

Онлайн-ярмарка вакансий на Электронной бирже труда организована Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с АО «Центр развития трудовых ресурсов».

Благодаря ярмарке соискателям будет проще найти работу, а работодателям станет легче привлечь подходящих кандидатов.

Приглашаем казахстанцев принять активное участие в ярмарке и, возможно, найти там своё призвание!

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