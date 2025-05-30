Кто-то выставляет ее на продажу, кто-то отдает, а кто-то — выбрасывает на обычную мусорную площадку, превращают её в свалку. Многолетнюю проблему местные власти наконец намерены решить. В Костанае начали обустраивать специальные площадки для крупногабаритного мусора

Проходя мимо мусорных контейнеров, часто можно увидеть рядом с ними старую мебель, бытовую технику, строительный мусор, и всё это похоже на одну большую свалку. Чтобы проблему решить, в городе появятся специальные площадки для крупногабаритных отходов.

«В текущем году в рамках принятой программы по управлению коммунальными отходами реализуется 2 пилотных проекта в северной и южной частях города, соответственно. В данный момент мы находимся в южной части города и происходит на ваших глазах благоустройство первой специализированной площадки для крупногабаритного мусора», — рассказал главный специалист отдела ЖКХ Костаная Асхат Казин.

Две мусорные площадки устанавливили и на улице Карбышева, в районе крупного супермаркета. Сюда теперь жители смогут приносить крупногабаритный мусор. При этом в отделе ЖКХ уточнили, что сбрасывать сюда ветки деревьев, различные строительные отходы, и обычный мусор из дома нельзя, вывозить это не будут. Площадка предназначена для старой мебели и бытовой техники. Эту площадку полностью пока не обустроили, работы завершат в ближайшие дни. По информации отдела ЖКХ, в южной части города появится 39 таких площадок. А в северной собирать крупногабаритный мусор намерены другим способом.

«В рамках пилотного проекта будет установлено 23 бункера объемом 8 кубов. Бункер также из себя представляет конструкцию из металла, у которой 1 борт опущенный, именно удобно для сбора крупногабаритного мусора», — объяснил Казин.

Всего в городе появится 62 площадки, завершить их установку планируют в течение лета. Они будут разного типа, чтобы увидеть, какая из них покажет себя лучше на практике.

«Также бы хотелось отметить, что крупногабаритный мусор у нас не выходит в тариф на сбор, вывоз, сортировку и транспортировку твердых бытовых отходов. Т.е. крупногабаритный мусор будет вывозиться за счет бюджета, т.е. обслуживание данных площадок ляжет на соответствующие подрядные организации», — объяснил Асхат Казин.

Из южной части города с новых площадок мусор будут вывозить с помощью фронтальных погрузчиков и самосвалов. Этим займётся подрядная организация «Конгломерат KZ». А вот в северной части, где планируется установка бункеров, за вывоз крупногабаритного мусора будет отвечать компания «Горизонт-2012». Они будут это делать специализированной техникой — портальным бункеровозом.

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