На захламлённые площадки крупногабаритными отходами поступило около 600 обращений. Жители прислали в «Айкомек» фото со сломанной мебелью и строительным мусором. В городе действуют пилотные площадки для КГО, но они есть не во всех дворах.
«Если у нас не установлены контейнеры для крупногабаритного мусора, население должно вывозить сами, да? Допустим, стул сломался — он не должен лежать. Весь строительный мусор — мы так не навозимся, это неправильно. Есть правила, с участковыми отрабатывайте. Надо устанавливать этих людей. Вывозить надо», — подчеркнул аким.
Опасные люки — до снегопадов
Костанайцы направили в ситуационный центр 11 фотографий с аварийными люками. Проблема открытых колодцев поднимается не первый год. Аким поручил коммунальным службам оперативно отработать адреса до начала обильных снегопадов, чтобы скрытая под снегом опасность не привела к травмам.
Реальная зарплата учителей и врачей в РК снижается
Жаңалықтар - 11.11.25
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.