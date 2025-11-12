На захламлённые площадки крупногабаритными отходами поступило около 600 обращений. Жители прислали в «Айкомек» фото со сломанной мебелью и строительным мусором. В городе действуют пилотные площадки для КГО, но они есть не во всех дворах.

«Если у нас не установлены контейнеры для крупногабаритного мусора, население должно вывозить сами, да? Допустим, стул сломался — он не должен лежать. Весь строительный мусор — мы так не навозимся, это неправильно. Есть правила, с участковыми отрабатывайте. Надо устанавливать этих людей. Вывозить надо», — подчеркнул аким.

Опасные люки — до снегопадов

Костанайцы направили в ситуационный центр 11 фотографий с аварийными люками. Проблема открытых колодцев поднимается не первый год. Аким поручил коммунальным службам оперативно отработать адреса до начала обильных снегопадов, чтобы скрытая под снегом опасность не привела к травмам.

