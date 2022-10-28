Крупную партию марихуаны и обрез охотничьего ружья изъяли полицейские Костаная

Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Карасора-2022” и “Рефлекс” проходят в Костанайской области.

Начальник управления противодействия наркопреступности ДП Костанайской области Асылбек Альмагамбетов прокомментировал задержание 49-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. – 27 октября сотрудники по противодействию наркопреступности задержали в Костанае 49-летнего мужчину, в ходе обыска по месту жительства у него были обнаружены 5 бумажных и 14 полиэтиленовых свертков с веществом растительного происхождения, 1 полимерный пакет с растительным веществом. Согласно заключения экспертизы в свертках находилась марихуана общим весом 986 грамм. Также в в шкафу был обнаружен обрез охотничьего ружья 16 калибра и два патрона к нему. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения арест, – рассказал Альмагамбетов. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 УК РК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”.

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