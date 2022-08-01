Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Костанайской области

41 кг наркотиков изъяли полицейские у жителя Тобыла, передает Polisia.kz.

30 июля в ходе оперативно-профилактического мероприятия “Карасора 2022” сотрудниками Управления отдела по противодействию наркопреступности задержан 45-летний мужчина, житель города Тобыл, у которого при досмотре автомашины изъято более 40 кг наркотических средств – марихуаны и гашиша.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 ч. 3 “Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размерах“. Проводятся необходимые следственные действия.

Подробности задержания сообщил начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

«30 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ “Карасора-2022” возле поселка Дружба остановлен автомобиль, при досмотре в салоне машины обнаружены две коробки, в которых находились пакеты с растительным веществом. Проведенной экспертизой установлено, что в коробках находилось 33 кг марихуаны, 8 кг гашиша. С начала года это самая крупная изъятая из незаконного оборота партия наркотических средств, – прокомментировал Ерлан Омарбеков.

В ходе проведения дальнейших следственных действий установлено, что наркотики поступили в область из южного региона страны. Таким образом, полицейские ликвидировали крупный канал поставки наркотиков в регион. В ходе операции по задержанию наркосбытчика применялись служебно-розыскные собаки. В настоящее время подозреваемый задержан.

По словам и.о. начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Серика Байгонова, с начала года в области из незаконного оборота изъято более 60 кг различных наркотических средств. В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что ежегодно в стране с 1 июня по 31 октября проводится широкомасштабная операция “Карасора”, целью которой являются выявление и пресечение фактов сбыта наркотических средств, а также выявления каналов поставок с южных регионов страны. Борьба с наркобизнесом ведется по таким направлениям – профилактика, удаление граффити-надписей, выявление фактов распространения. Благодаря комплексным мерам пресекается деятельность организованных преступных групп и, как следствие, значительно сокращается поступление наркотического зелья на черный рынок

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