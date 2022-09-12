Крупную партию наркотиков изъяли в Костанайской области

Костанайские полицейские задержали 21-летнего жителя города Рудного, который занимался сбытом наркотических средств, сообщает Polisia.kz

У задержанного изъяты денежные средства в сумме 48 600 тенге и самодельная трубочка, для употребления наркотиков. В тот же день, в ходе обыска в съемной квартире подозреваемого обнаружено 89 свертка с содержимым внутри порошкообразным веществом серого цвета и 5 банковских карточек на его имя.

Согласно результатам экспертизы изъятые вещества являются наркотическим веществом “мефедрон” общим весом 70 грамм.

Наркосбытчик задержан и водворен в ИВС отдела полиции города Житикара и Житикаринского района. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч.3 УК РК.

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