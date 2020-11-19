Крупную сумму денег украла домработница у жительницы Костаная

В Южный отдел полиции УП города Костанай обратилась 63-летняя жительница областного центра с заявлением о хищении у нее из квартиры крупной суммы денег, а именно 7200 долларов, 2800 евро.

Подозрение заявительницы пало на домработницу по имени Елена. По словам потерпевшей, с осени текущего года она нанимала малознакомую девушку для уборки квартиры, которая приходила один-два раза в месяц.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Южного отдела полиции установлена и задержана 47-летняя жительница города Костанай, ранее не судимая, которая призналась в совершенных хищениях.

Денежные средства были изъяты частично. Так как часть денег подозреваемая успела потратить, оплатить кредит родственнице и часть положить в банк на депозит.

По данному факту ведется досудебное расследование, зарегистрированное по статье 188 часть 3 Уголовного кодекса

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