Крупные банки и мобильные операторы обратились к казахстанцам. В коллективном обращении они предупредили о новом виде мошенничества, чтобы уберечь клиентов от возможных финансовых потерь, передает Tengrinews.kz.

Киберпреступники придумали следующую схему. Мошенник звонит с казахстанского или иностранного номера и представляется сотрудником банка. Он говорит, что телефонная связь не защищена, и предлагает перейти в WhatsApp или другой мессенджер. В чате аферист отправляет фото поддельного служебного удостоверения сотрудника банка. Он уверяет, что у вас пытаются похитить средства, и убеждает перевести их на «безопасный счет». После этого мошенник исчезает вместе с деньгами.

«Мы официально заявляем, что сотрудники казахстанских банков в телефонном разговоре никогда не предлагают перевести деньги на другие счета, не запрашивают ваши пароли и коды. Сотрудники казахстанских банков никогда не звонят клиентам с иностранных номеров», — говорится в совместном обращении банков.

Также злоумышленники продолжают использовать давно известные виды мошенничества, в связи с чем казахстанцев просят не терять бдительности и придерживаться следующих простых правил:

1. Немедленно прервите разговор! Вы можете перезвонить в кол-центр своего банка, чтобы сообщить о подозрительном звонке и удостовериться в сохранности ваших счетов.

2. Никогда и никому не сообщайте секретные коды из СМС-сообщений, пароль от личного кабинета в интернет-банке.

3. Не переводите деньги на другие счета по просьбе звонящих.

4. Ни в коем случае не скачивайте по их указанию неизвестные мобильные приложения!

5. Не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы.

«Эти простые правила финансовой безопасности позволят вам защититься от мошенников и не потерять свои деньги», — отметили представители банков.

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