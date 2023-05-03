Крупные пожары в Костанайской области: экс-директора лесхоза обвинили в ущербе более 22 млрд тенге

Дело руководителя Басаманского учреждения лесного хозяйства Асхата Жакашева начали рассматривать в костанайском суде №2. Его обвиняют в том, что будучи должностям лицом, из корыстных побуждений, действуя в своих интересах и интересах иных лиц, в период с 2020 по 2022 годы, совершил тяжкое коррупционное преступление. Во вверенном ему лесном массиве, как сказал прокурор, только он, самостоятельно, мог выделять и распределять участки для рубки леса.

«Последовательно, планомерно, допустил к проведению лесозаготовительных работ в лесном массиве Басаманского учреждения лесного хозяйства, бригад, разрешив им беспрепятственно находиться в лесу, независимо от каких-либо ограничений и запретов, в в том числе, в пожароопасный период, а также осуществлять лесозаготовительные работы, без выписки и оплаты лесорубочных билетов», — сказал государственный обвинитель Танат Тасов.

Чтобы придать легальность деятельности частных лесорубов, как сказано в обвинении, Жакашев номинально оформлял на работу в свое лесничество пильщиков из сторонних бригад. В интересах лесхоза они не делали ничего. За созданные условия он обязал владельцев артелей, перечислять ему деньги на личный счет.

«С 2020 по 2022 год от вышеуказанных лесозаготовителей на карточный счет Жакашева поступило 15 миллионов 865 тысяч тенге. Продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в августе 2022 года, не имея на то законных оснований, выделил деляны, на которых разрешил проводить лесорубочные работы без разрешительных документов и их оплаты», — сказал Тасов.

Только в августе прошлого года частные бригады вырубили деревьев в Басаманских лесах больше чем на десять миллионов тенге. Лесорубы использовали технику, машины и тракторы, в том числе неисправные, и не оснащенные пламягасителями, а все работы проводились в пожароопасный период.

«Тракторист Рапейко, будучи нанятым Есмагамбетовым, незаконно находясь в Кондратьевском лесничестве, управляя колесным трактором марки МТЗ-82, без искрогасителя на выхлопной трубе, и неисправной целиндро-поршневой группой, проезжав в непосредственной близи к лесному массиву, в районе кварталов № 30, 31, допустил выброс искр из выхлопной системы двигателя внутреннего сгорания», — говорится в тексте обвинения.

Именно это 2 сентября 2022 года, по мнению обвинения, при жаркой погоде, порывистом, вихревом ветре, постоянно меняющем свое направление, и привело к возникновению пожара. Он стал масштабным. В итоге к 4-ому сентября выгорело 43 тысячи гектаров. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб. Ущерб, нанесенный государству, оценен в 22 миллиарда тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.