На магистральном газопроводе Карталы — Рудный в этом году продолжатся ремонтные работы. В связи с этим крупные предприятия и пекарни Лисаковска в августе останутся без газа. Неудобством для населения станет отключение на время ремонта горячей воды. Реконструкцию участка магистрали намерены завершить за 2 недели — с 1 по 15 августа.

Прошлым летом в Лисаковске из-за планового ремонта магистрального газопровода уже отключали горячую воду, а часть города оставалась и без газа. Ремонт продолжат и в этом году в начале августа, поэтому местные власти уже готовятся к коммунальным ограничениям. Газ отключат на крупных предприятиях.

«В мае были произведены диагностические работы по участкам, где были выявлены дефекты. Поэтому сейчас на устранение «Интергаз Центральная Азия» просит работы провести, и будет ограничение в подачи газа. Будут отключаться все промышленные предприятия, которые имеют максимальный расход , чтобы у населения все-таки был газ», — сообщил главный специалист лисаковского цеха газоснабжения АО «КазТрансГаз АЙМАК» Александр Панин.

Лисаковские предприятия, в том числе коммунальные, уже думают о том, как будут работать в августе, когда останутся без газа.

«С первого по 15 августа у нас уже имеется план ремонтных работ, именно связанных с отключением газа. Так что у нас имеется объем работ, мы их в этот период сделаем. Ну, то, что отключают, это, конечно, горячей воды у населения на данный период не будет», — рассказал Женис Махамбетов, директор «Лисаковскгоркоммунэнерго».

«У нас альтернативный источник имеется, то есть, мы переходим на это время на солярку, остановиться мы не можем ни на какие плановые работы, потому что у нас сезон. Там единственный для предприятия негативный момент это то, что удар по себестоимости. То есть переход на дизтопливо это плюс порядка 10 миллионов незапланированных расходов», — сообщил Аблайхан Демисенов, директор ТОО «Алтын Омир».

Аким Лисаковска поручил на период отсутствия газа обеспечить городские хлебопекарни мукой из стабилизационного фонда, чтобы уменьшить непредвиденные расходы предпринимателей. Отключение газа на предприятиях города планируется с 1-го по 15-е августа, население в этот период газом обеспечено будет.

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