Крупные сети супермаркетов наказали в Казахстане

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За шесть месяцев текущего года Территориальными департаментами Комитета торговли и защиты прав потребителей возбуждено 2 357 административных дел за нарушение торгового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Комитета торговли Министерства торговли и интеграции.
По результатам, которых, вынесены 2 228 постановлений по привлечению к административной ответственности, из них 381 в виде штрафа и 1 847 предупреждений, за нарушения, совершенные впервые. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель результатов государственного контроля за 6 месяцев текущего года вырос более чем в 2 раза.
Наибольшее количество нарушений наблюдается по двум статьям КоАП – это превышение торговой надбавки на социально-значимые продовольственные товары и применение разных цен, либо за отсутствие ценников.
За повышение торговой надбавки к административной ответственности привлечены крупные торговые сети с несколькими филиалами по всей республике в городе Алматы, а также крупнейший в мегаполисе гастроном премиум-класса.