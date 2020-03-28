Крупные торговые центры Костаная проверила мониторинговая группа

Мониторинговая группа акимата города Костанай провела проверку на выявление нарушений режима чрезвычайного положения. 27 марта мониторинговой группой акимата Костаная проверено 97 объектов, сообщили в акимате Костаная.

Были проверены крупные ТРЦ города и даны рекомендации кафе в ТЦ «ЦУМ» осуществлять деятельность только на вынос. Также столовой «Патриот» было рекомендовано устранить линию раздачи на самообслуживание посетителями. Было выявлено нарушение на соблюдение санитарных норм в отделе супермаркета, который находится на территории ТРЦ «MART», реализовали хлебо-булочные изделия и кондитерскую выпечку без отдельных упаковок. В ТРЦ «Kostanay Plaza» у некоторых продавцов отсутствовали защитные маски и перчатки. Проведены разъяснительные беседы и вручены рекомендации в микрорайоне Аэропорт, 5, 6, 7, 8 микрорайоны, по ул. Чкалова и в микр. «Наурыз». Во всех заведениях были даны соответствующие рекомендации.

В итоге, всем объектам было рекомендовано устранить фактов по несоблюдению ограничительных мер.

В ходе мониторинга полицией были проверены 15 увеселительных заведений города и были выявлены нарушения временного ограничения карантина и проведения других обязательных санитарных противоэпидемических мероприятий в кальянной «Black and White» по ул.Байтурсынова д.45 А и в баре «Пивнов» по ул.Майлина д. 57 А.

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