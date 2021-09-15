Крупный пожар. Комментарий ДЧС Костанайской области

15 сентября в 01:00 на пульт дежурного пожарной части № 5 Костаная поступило сообщение о пожаре по улице Павлова дом №2. Горел частный жилой дом, хозпостройки. Первое пожарное подразделение к месту происшествия прибыло в 01:05.

«Дворовая территория, на которой проживал одинокий пенсионер оказалась по всему периметру охвачено огнем. Открытым пламенем горел камышитовый жилой дом. Отсутствие разрывов между домом и хозстроениями способствовали быстрому распространению огня. От разлетающихся искр возникали новые очаги горения. Мусор, строительные материалы, хранившиеся по всей территории двора, создавали повышенную пожарную нагрузку, осложняли тушение огня. От воздействия высокой температуры искрил оборванный электрический кабель. Прибывшие к месту пожара работники горэлектросетей обесточили дом. После этого, незамедлительно пожарные расчеты, приступили к тушению пожара. Лишь в 03:01 пожарным расчетам удалось локализовать пожар, устранив угрозу распространения на соседние жилые здания», — сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

В 04:07. пожар полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации ЧС участвовали 16 сотрудников и 5 единиц техники пожарных частей Костаная.

Причина пожара устанавливается.

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