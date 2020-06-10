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Крупный пожар. Около Рудного сгорели 12 строений и два автомобиля

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61 - летальных случаев

208(+3) - в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, 9 июня в 06:33 часов на пульт связи города Рудный поступило сообщение о том, что в поселке Горняцкий произошло возгорание надворных построек.

К месту вызова выехала специализированная пожарная часть № 2 города Рудный. По прибытию было установлено, что открытым огнем охвачены надворные постройки. Общая площадь пожара составила 220 квадратных метров. Огнем повреждены и уничтожены 12 строений и 2 автомобиля марки ВАЗ и Audi.

«В ликвидации пожара участвовали силы и средства СПЧ-2 города Рудный, а так же на помощь людям выезжала негосударственная противопожарная служба АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение»»,- сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Благодаря слаженным и решительным действиям огнеборцев жертв и пострадавших нет. Принятыми мерами пожар был локализован в 08:20  и ликвидирован в 08:41 часов.

К месту происшествия направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория.

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