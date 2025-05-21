Спасатели МЧС ликвидировали пожар в садоводческом обществе

В дневное время суток в садоводческом обществе города Тобыл Костанайского района произошёл пожар. Огонь охватил площадь около 150 квадратных метров. В частности, загорелись кровля жилого дома, чердачное помещение и хозяйственная постройка.

Пожар был полностью ликвидирован в 11:20. Пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания устанавливается, назначено пожарно-техническое исследование. К месту происшествия были направлены 8 единиц техники от ДЧС Костанайской области.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность при обращении с огнём в быту.

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