Крупный пожар произошел в Костанае

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Костанайской области
После полуночи 26 июля, загорелась кровля двухэтажного жилого дома на улице Центральной, которая находится в южной части города, в районе так называемого «военного городка».
Огонь распространился по площади в 200 квадратных метров. Для его тушения было задействовано 12 единиц техники и 40 человек личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям региона. Участвовали в тушении и сотрудники некоторых коммунальных служб. Локализовать пожар удалось через полтора часа, но полностью ликвидирован он был только к утру. Жертв и пострадавших нет. Для установления причины пожара, назначена экспертиза.