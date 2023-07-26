Крупный пожар произошел в Костанае

После полуночи 26 июля, загорелась кровля двухэтажного жилого дома на улице Центральной, которая находится в южной части города, в районе так называемого «военного городка».

Огонь распространился по площади в 200 квадратных метров. Для его тушения было задействовано 12 единиц техники и 40 человек личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям региона. Участвовали в тушении и сотрудники некоторых коммунальных служб. Локализовать пожар удалось через полтора часа, но полностью ликвидирован он был только к утру. Жертв и пострадавших нет. Для установления причины пожара, назначена экспертиза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.