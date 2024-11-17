Перевод времени в Казахстане вызывает серьезные проблемы для работы на заводе, отметил председатель правления Союза обрабатывающей промышленности и CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов, сообщает агентство КазТАГ.

«О времени. Мы перевели время работы завода с 8:00 по 17:00. Но это сильно не помогает, потому что уже в 16:00 сумерки и приходится включать свет на заводе. А свет теперь надо переделывать, дежурное бьет по глазам. Рабочие устают, упала производительность труда и вырос брак», — рассказал он на своей странице в Facebook.

По словам бизнесмена, изменение графика на 07:00-16:00 тоже не решает проблему, а около 20% работников просто увольняются с таким графиком.

«Аргумент сделайте начало работы 07:00-16:00. Думал об этом, но есть проблемы. У нас в стране высокая рождаемость, и у большинства моих сотрудников дети школьного и дошкольного возраста, а значит их водят, возят в садики и школы. И в 07:00 мало кто захочет приезжать, проще сменить место работы, что и сделала часть моих, когда перевели на 08:00», — рассказал Баккулов в своем следующем посте, отвечая на сообщения об изменении графика работы.

Кроме того, председатель Союза отметил, что изменение графика лишает работников возможности согласовывать процессы с клиентами, банками и офисными отделами, работающими с 9 до 18 часов, а попытка разделить графики офиса и производства лишь нарушила рабочие процессы.

«Ну есть мелкий аргумент мол 22 декабря день станет еще короче. Ну тут глупость. Или вы терпите пару недель или три месяца. Большая разница, особенно для завода, производящего продукцию на Т500-800 млн в месяц. Хотя мне кажется им до нас пофиг, ведь качалкам световой день не нужен. Но если Трамп выполнит свое обещание уронить нефть до 40, может мы и станем нужными и будет важно наше мнение», — добавил промышленник.

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