Глазами спасателей: оперативная помощь при авиакатастрофе в Актау.
В день авиакатастрофы в Актау, когда самолет потерпел крушение, спасатели МЧС Казахстана оперативно среагировали на поступившее сообщение об аварийной ситуации. Командир отделения пожарной части № 12 старший сержант Сериболат Онгар и его коллеги незамедлительно прибыли на место происшествия.
«С момента поступления вызова о падении самолета мы сразу же выехали на место и приступили к выполнению аварийно-спасательных работ. Главной задачей было тушение пожара на борту самолета. Мы развернули боевые силы и ликвидировали возгорание. После этого начали спасательные работы, оказывая помощь пострадавшим и сотрудничая с сотрудниками Центра медицины катастроф», — рассказывает Сериболат Онгар.
В результате действий спасателей пожар был полностью потушен, а пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Профессионализм и быстрая реакция сотрудников МЧС позволили минимизировать последствия катастрофы и спасти жизнни.