Глазами спасателей: оперативная помощь при авиакатастрофе в Актау.

В день авиакатастрофы в Актау, когда самолет потерпел крушение, спасатели МЧС Казахстана оперативно среагировали на поступившее сообщение об аварийной ситуации. Командир отделения пожарной части № 12 старший сержант Сериболат Онгар и его коллеги незамедлительно прибыли на место происшествия.

«С момента поступления вызова о падении самолета мы сразу же выехали на место и приступили к выполнению аварийно-спасательных работ. Главной задачей было тушение пожара на борту самолета. Мы развернули боевые силы и ликвидировали возгорание. После этого начали спасательные работы, оказывая помощь пострадавшим и сотрудничая с сотрудниками Центра медицины катастроф», — рассказывает Сериболат Онгар.

В результате действий спасателей пожар был полностью потушен, а пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Профессионализм и быстрая реакция сотрудников МЧС позволили минимизировать последствия катастрофы и спасти жизнни.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.