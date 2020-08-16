Крыша дома сгорела при пожаре в Рудном

Сообщение о пожаре поступило 14 августа в 13:45 часво. В частном жилом доме на улице Королева в Рудном горела крыша открытым пламенем. Пожарные расчеты прибыли к месту происшествия через шесть минут и приступили к тушению.

Огонь распространился на площади свыше 100 квадратных метров. Горели деревянные конструкции кровли, а также домашние вещи, бытовая техника и мебель, находящиеся на чердаке.

На тушение огня было подано 2 пожарных ствола. Звено газодымозащитной службы в составе трех человек по трехколенной лестнице взобрались на крышу и тушили огонь непосредственно в самом чердачном помещении. Пожарные не допустили распространения огня на жилые помещения, расположенные на нижнем этаже. Пожар был локализован через полчаса после вызова и полностью ликвидирован в 15 : 01 часов.

В ликвидации пожара было задействовано 3 единицы техники и 14 человек личного состава СПЧ-2 города Рудный.

Жертв и пострадавших нет. По предварительной версии пожар возник в результате короткого замыкания электрических проводов.

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