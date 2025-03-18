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Крысы появились на мусорной площадке в Костанае

— Сегодня, 14:14
Изображение для новости: Крысы появились на мусорной площадке в Костанае

Кадр из видео

#вашиновости Площадка для мусорных контейнеров по адресу Алтынсарина, 28. Крысы бегают. 



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