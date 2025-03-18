#вашиновости Площадка для мусорных контейнеров по адресу Алтынсарина, 28. Крысы бегают.

Повторение прошлогоднего паводка, с масштабными подтоплениями территорий населенных пунктов, в этом году в Костанайской области...

Обслуживающая с начала года практически весь регион энергоснабжающая компания "ЭПК-FORFAIT" заявляет, без повышения цены невозможно...

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