Крысы прыгают по нам пока мы спим — жители «Колёсных рядов» о жизни после паводка

Владельцы больше 100 домов в районе «Колесные ряды» понесли убытки во время паводка. Удар водной стихии пришелся по некоторым домам с такой силой, что они не подлежат восстановлению. Сейчас о том, что здесь было наводнение напоминают горы мусора и старая мебель возле домов. В районе колесные ряды сегодня создается впечатление, что жизнь буквально остановилась после паводка.

За все время съемки люди здесь так и не появились. Мы стучали в дома, но двери нам так и никто не открыл. Но возле одного из домов мы встретили мужчину — Сана Темиргалиева. Он пригласил нас к себе, чтобы показать, как он сейчас живет после паводка. В доме все еще пахнет сыростью. Мебель и некоторые вещи во дворе, мужчина вынес их, чтобы просохли. Домой мужчина вернулся недавно, однако теперь в квартире появились «соседи».

«Моризилку спас, а холодильник нет. Второй тоже стоит, вот видите, стены обваливаются. Потолок, видите, прогнулся. Крысы заходят сюда, они бегают здесь пешком. Собака замучилась их ловить. 15-12 в день ловит крыс. Они прыгают по нам, когда мы спим», — делится Сана Темиргалиев.

Мужчина рассказал, что раньше в доме крыс не было, а появились они только после наводнения. Затем мы проехали на улицу Тобольскую, там во время паводка один проулок полностью ушел под воду. Здесь тоже тишина, людей возле домов, пострадавших от прихода воды, мы не встретили. А вот Светлана Голубь проходит здесь каждый день по пути к своей даче, которая находится по соседству. Женщина рассказывает, что давно здесь никого не встречала.

«Идешь, и как у разбитого корыта. Страшно здесь ходить, здесь ни души, ничего. Скорее бы их уже снесли и убрали. Сюда затащи, и что угодно сделай. Это же преступное место будет. Вот идешь на дачу, и боишься. Что это такое? Вообще, скажу, это ускоренными темпами нужно убирать здесь. Ускоренными, и не откладывая в долгий ящик. Это вообще криминогенное место», — говорит жительница района Светлана Голубь.

Всего в Костанае от паводка пострадало 169 домов. А 93 не подлежат восстановлению.

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