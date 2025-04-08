С начала марта по пятое апреля в Костанае зафиксировали 12 жалоб горожан на крыс в городе. В редакцию телевизионных новостей также обращались костанайцы по этому поводу. Кто-то видел грызунов около мусорных контейнеров, а кто-то и вовсе в центральной части областного центра.

Эту тему уже не раз поднимали и на аппаратном совещании. По мнению градоначальника Марата Жундубаева заниматься этим вопросом должна мусоровывозящая компания «Тазалык 2012».

«Крысы — они не ходят где-то там. Мы говорим про контейнерные площадки. Они не ходят по дорогам. Они конкретно находятся в ваших контейнерных площадках. Почему? Потому что там отходы пищевые. Это понятно. Это грызуны. И мухи в том числе. Всё это будет ваше. Если Вы считаете, что в законодательстве есть лазейка и что не до конца там все правильно прописали, вот вам санэпидемиология говорит — это ваша обязанность. А кому мы это поручим? Только вам. У вас должен контейнер, во-первых, быть вовремя убран, это первое, соответственно, должна быть там чистота и порядок. Крысы — это прилагающие к вашей сейчас работе, на то пошло, как и мухи, как и насекомые, грызуны. Собаки там понятно ветеринария будет заниматься. Но, здесь, будете ответственны вы», — отметил Марат Жундубаев.

Глава города также отметил, что обращаться по данному вопросу можно в айкомек. Там, уже отработан механизм реагирования на факты обнаружения вредителя.

Какие регионы провалили работу по сдерживанию цен на продукты питания Первым вице-министром торговли и интеграции Айжан Бижановой проведено рабочее совещание с участием представителей Министерства сельского хозяйства и...

Двух подростков разыскивают в Костанайской области Полиция обращается за помощью в поисках двух подростков в Рудном. 7 апреля в городе Рудный...