С 15 сентября 2025 года в Казахстане вступил в силу закон, кардинально меняющий подходы к управлению многоквартирными домами. Об этом сообщил руководитель ГУ «Отдел жилищных отношений акимата города» Габит Бектабанов.

Крайний срок — июль 2026 года

«Законом установлен крайний срок перерегистрации всех действующих КСК и ПКСК — 17 июля 2026 года. После этой даты неприведённые в соответствие кооперативы будут ликвидированы по решению суда», — отметил он.

По его словам, после указанной даты пройти перерегистрацию уже будет невозможно.

Обязательные счета для каждого дома

Одним из ключевых требований стало открытие двух счетов для каждого многоквартирного дома:

текущего — для повседневных расходов;

накопительного — для капитального ремонта.

«Введение обязательных накопительных взносов — это гарантия того, что дом сможет заранее накопить средства на ремонт кровли, лифтов и инженерных сетей», — подчеркнул Бектабанов.

Минимальный размер взноса составляет 0,005 МРП за квадратный метр (около 21,6 тенге).

Что будет, если не пройти перерегистрацию

В случае, если кооператив не будет приведён в соответствие до установленного срока, жилищная инспекция обязана обратиться в суд для его ликвидации.

Если после этого жильцы не выберут новую форму управления, акимат назначит временную управляющую компанию.

Новые формы управления

Закон чётко разделяет формы управления многоквартирными домами. Теперь предусмотрено только два варианта:

ОСИ (объединение собственников имущества) — юридическое лицо, создаётся для управления одним домом;

— юридическое лицо, создаётся для управления одним домом; НСУ (непосредственное совместное управление) — без создания юрлица, возможно в домах до 36 квартир.

Если квартир больше, необходимо заключить договор с управляющей компанией.

Прозрачность и контроль

После перехода на новые формы управления вводится строгая финансовая дисциплина:

для каждого дома открываются отдельные счета;

председатель обязан ежемесячно отчитываться о движении средств до 20-го числа;

за нарушения предусмотрены штрафы до 50 МРП.

Текущая ситуация в Костанае

На сегодняшний день в Костанае действует 304 ОСИ, которые продолжают работу без необходимости перерегистрации.

Основная работа предстоит с действующими КСК и ПКСК.

Работа с жителями

«Мы совместно с Департаментом юстиции будем проводить разъяснительную работу и мониторинг. Важно, чтобы дома не остались без управления после 17 июля 2026 года», — отметил Бектабанов.

По его словам, главный риск — это пассивность самих жителей и недостаточное понимание новых правил.

Общая задача

Власти ставят задачу одновременно решать проблемы аварийного жилья, запускать реновацию и выстраивать эффективную систему управления домами.

«Наша цель — чтобы и новые, и существующие дома служили долго и без аварий», — подчеркнул он.

КТЭК на продажу: чем это грозит жителям Костаная Костанайская теплокомпания включена в программу приватизации на 2026–2030 годы. Это означает, что к 2030 году...

Токаев подписал новую Конституцию Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Конституцию Республики Казахстан, принятую 15 марта 2026 года, а также...

После зимы автомобиль требует внимания: что важно проверить весной Зима в Костанае — это не только снег и мороз, но и серьёзная нагрузка на...