КСК останутся в Казахстане, но к ним будут новые требования

С 1 июля КСК не будут ликвидировать в Казахстане, как планировали ранее. Более того, к ним и другим формам управления многоквартирными домами разработают новые требования. Об этом на заседании мажилиса сообщила депутат Екатерина Смышляева.

— Исключается норма о ликвидации отдельных форм управления многоквартирными жилыми домами. Вместе с тем требования к ним будут разработаны в рамках другого законопроекта, — сказала спикер.

Под «отдельными формами» угадываются КСК, исходя из анонса тем заседания мажилиса: «В части ЖКХ депутаты рассмотрят исключение нормы, предусматривающей прекращение деятельности кооперативов собственников квартир с 1 июля 2023 года».

Депутаты приняли норму во втором чтении и направили документ на дальнейшее рассмотрение в сенат.

Напомним, с начала 2020 года в Казахстане действует реформа, при которой каждый дом должен выбрать индивидуальную форму управления: объединение собственников имущества (ОСИ) или простое товарищество (ПТ). Недавно добавили третью.

Девиз нововведения: Один дом — одна форма управления — один счёт. Суть такая: управление и содержание дома полностью переходят на жильцов.

При этом КСК должны были прекратить свою работу как управляющие с 1 июля 2022 года. Однако изменения происходили медленно, поэтому отмену кооперативов перенесли до 1 июля 2023 года.

В конце апреля президент РК раскритиковал реформу, сказав, что в ней есть ошибки. В связи с этим было предложено оставить КСК наравне с другими формами управления. Что, как видим, и было сделано. Теперь ожидаем новый законопроект.

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