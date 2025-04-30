Согласно поправкам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, кооперативы собственников квартир больше не будут являться самостоятельной формой управления. Теперь они будут рассматриваться как хозяйственные структуры, объединяющие несколько домов для удобного ведения общих вопросов, например, уборка территории, эксплуатация лифтов. Об этом сообщает пресс-служба мажилиса парламента РК.

Все КСК должны будут пройти обязательную перерегистрацию и работать по типовому уставу в форме некоммерческой организации. Все доходы таких кооперативов должны тратиться только на уставные цели по управлению домами.

ОСИ смогут свободно выбирать, как организовать процесс управления и вести хозяйственную деятельность:

– Самостоятельное управление – ОСИ выбирает председателя из числа собственников, который организует работу, нанимает персонал и отвечает за состояние дома;

– Профессиональный управляющий – ОСИ может заключить трудовой договор с профессиональным управляющим, который возглавит дом, а председатель и совет дома будут выполнять контрольные функции;

– Передача управления на аутсорсинг – ОСИ может оставить за собой только контрольные полномочия и передать все вопросы субъекту управления. Если жильцы не организуют собрание, дом автоматически считается «бесхозным» и местные власти могут назначить временного управляющего. На выбор субъекта управления жильцам даётся два месяца.

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