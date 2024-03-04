КТЭК снова просит поднять тариф. Сразу несколько коммунальных предприятий подали заявки на увеличение Костанайской области

В департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Костанайской области практически одновременно поступили заявки от нескольких коммунальных предприятий региона на повышение тарифов.

Костанайская теплоэнергетическая компания просит разрешения повысить свой тариф на 6 процентов. Как отмечают специалисты, это может вызвать рост на 283 тенге за одну гигакалорию. Решение по КТЭК департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции должен принять до 1 апреля. Напомним, что с января этого года теплокомпания уже увеличила тариф на 9 процентов. Она обосновала его ростом инфляции, сейчас причина — увеличение заработной платы своим работникам. В других городах коммунальщики тоже просят роста тарифов.

«Лисаковск тоже рост только заработной платой и средний рост не превысит и 10 процентов. Рудненские теплосети обратились сейчас по дифференциации. В настоящее время она находится на рассмотрении, срок рассмотрения 19 марта, сколько они просят — там рост на основании уже утвержденного средне-отпускного тарифа в размере 34 процентов», — говорит руководитель отдела департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Костанайской области Илияс Елемисов.

«Лисаковскгоркоммунэнерго» тоже просит увеличить на 10 процентов свои услуги — это и тепло, и водоснабжение. Также как и Затобольская ТЭК. Правда, тариф за тепло они хотят увеличить на 20 процентов, воду на 40 процентов, а за стоки на 32 процента. Здесь решение будет принято к 1 мая.

«Затоболовка у нас единственный субъект естественных монополий, которому не было выделено государственных субсидий. Соответственно, все ремонтные работы они включены в тариф и субъект имеет право заявляться на данные изменения тарифов», — говорит Илияс Елемисов.

Костанайский энергоцентр тоже в числе тех коммунальщиков, кто хочет поднять свои тарифы. Сейчас физические лица в Костанае платят за 1 киловатт в час 23 тенге 84 тиына. По плану увеличение на 40 процентов. Коммунальщики обосновывают рост увеличением стоимости покупки электроэнергии, услуг передающими организациями и желанием сделать больше зарплаты своим работникам. Решение по КЭЦ департамент должен будет озвучить к 1 апреля.

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